Merendusseaduste paketi rakendamisel on lahendamist vajavat piisavalt

«Näiteks seab takistusi tööõigusega seonduv. Eesti lipu all sõitval laeval on piiratud tähtajaliste meretöölepingute kasutamine ja võrreldes teiste euroliidu riikidega on meil ka lubatud töötundide arv väike,» lisas Sester pressiteate vahendusel.

Sester sõnas siiski, et kuigi veebruaris vastu võetud seadus jõustub alles juulis, on esimesed kaks kaubalaeva juba seaduse mõjul Eesti lipu alla tulnud. «See on väga hea märk ja kinnitab, et liigume õiges suunas. Ja need kaks laeva on alles algus, sest viimase info järgi on 16 laevandusettevõtet tundnud lähemat huvi lipuriigi vahetamise kohta,» lisas ta.