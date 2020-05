Tallink lisab Tallinna-Helsingi liinile pühapäevast täiendavaid reise

Ettevõte tuletab reisijatele meelde, et praegu on Eesti ja Soome vahel lubatud reisida vaid pendelrände eesmärgil või muudel vältimatutel põhjustel. Turismireisid Eesti ja Soome vahel pole lubatud.

Enne pileti ostmist tuleb reisijal veenduda, et tal on sihtsadamas riiki sisenemise õigus. Lisaks tuleb reisijal reisile registreerimisel kinnitada, et ta on terve ning tal ei ole koroonaviiruse sümptomeid.