Tallink Grupi Rootsi tütarfirma koondab kuni 450 töökohta

Tallink Silja AB andis teisipäeval ettevõtte Rootsi lipu all opereerivate laevade Galaxy ning Silja Symphony meeskonnaliikmetele ning kaldatöötajatele teada, et on alustanud koondamisprotsessi. Koondamine puudutab eelkõige laevu teenindava personali töökohti, kuid ka mõningaid kaldapersonali töökohti, teatas Tallink Grupp.

«Erinevad reisipiirangud on reisijate meretranspordi tohutu majandusliku surve alla pannud ja tänaseks on selge see, et veel mõnda aega tuleb meil oma tegevusi märkimisväärselt piirata. Seega ei jää meil midagi muud üle, kui vähendada oma organisatsiooni suurust ning koondada töökohti nii laevadel kui kaldal,» ütles Tallink Silja AB tegevjuht Marcus Risberg pressiteates.

Koroonaviirusest tingitud kriis on turismivaldkonda ning rahvusvahelise transpordi sektorit mõjutanud eriti tugevalt ning reisipiirangud on viinud selleni, et ettevõtte käive on viimaste kuudega praktiliselt kadunud. Kontserni reisijate arv vähenes aprillikuus eelmise aasta sama perioodiga võrreldes peaaegu 96 protsendi võrra.