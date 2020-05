EAS lõi koroonaviiruse mõju seireks töölaua

Sihtasutuse juhi Peeter Raudsepa sõnul tasub silmas pidada, et tervisekriis ning majanduskriis ei ole üks-ühele sünkroonis, vaid majandusse jõuavad tulemid viitega. «Pärast tervisepiirangute lõppemist võib seis majanduses veel halveneda ning uute tasakaalupunktide leidmine võtab aega,» ütles Raudsepp pressiteates.

«Ettevõtjatele toimib see leevendusmeetmena, mis võimaldab maksude tasumist kriisiolukorras edasi lükata, samas kui riigieelarve jaoks on see saamata tulu. Kriisi ja leevendusmeetme tulemusena näeme maksuvõla kasvu, mis hakkab kriisist taastumisel uuesti vähenema,» märkis Raudsepp.