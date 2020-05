SEB: eriolukorra jooksul vajas maksepuhkust ligi 2300 majapidamist

«Kuigi hetkel näeme maksepuhkuste taotlemise trendi mõningast vähenemist, on selle põhjal veel vara kaugeleulatuvaid järeldusi teha, sest väljavaade on ebakindel ja turu nähtavus on suhteliselt madal,» ütles SEB juhatuse liige Ainar Leppänen.

«Meie peamiseks sõnumiks on palve pöörduda panka kohe, kui on näha, et maksetega võiksid probleemid tekkida, näiteks kui töötasu on oluliselt vähenenud, töökoht on kadumas või kadunud ja vajatakse lisaaega uue töökoha leidmiseks,» toonitas Leppänen.