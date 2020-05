Mandriühenduste parvlaevasadamaid haldav Saarte Liinid sai uue juhatuse

AS Saarte Liinid põhiülesanne on Eesti regionaalsete sadamate haldamine ja arendamine. Ettevõtte koosseisus on kaheksateist sadamat seitsmes Eesti maakonnas: Kuivastu, Virtsu, Heltermaa, Rohuküla, Sviby, Sõru, Triigi, Kihnu, Munalaid, Manilaid, Roomassaare, Ringsu, Abruka, Piirissaare, Laaksaare, Naissaare, Papissaare ja Vikati. AS Saarte Liinid peakontor asub Kuressaares.

Ettevõtte juhatuse liikmete vahetamine langes kriisiajale, kuid majandustegevust pole kriis Vainola sõnul siiski väga palju mõjutanud. «Õnneks, kuigi reisijate arv on reisipiirangute tõttu märkimisväärselt vähenenud, on teiselt poolelt kaubavedudega asjad hästi ja ettevõtte üldine olukord on päris hea. Loodame, et ka reisijate vedu taastub,» kommenteeris Vainola ning kinnitas, et suuremaid ärisuuna muudatusi ei ole Saarte Liinidel kindlasti plaanis.