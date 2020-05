Maailma suuremad ristluslaevafirmad niipea ankrut ei hiiva

Suurtest ristluslaevadest kujunesid viirusekriisi esimestel kuudel nii suured nakkuskolded, et statistikaportaalides toodi ristluslaevad sageli riikide kõrval lausa nimeliselt esile. Wikipedia andmetel kinnitati koroonaviirusega nakatumise juhtumeid kokku 37 ristluslaeval, kõige traagilisemaks kujunes ristlusoperaatori Princess Cruises laeva Ruby Princess saatus, mille pardal nakatus üle 850 inimese, kellest surid 22.

Mai keskpaigaks on reisijad ristluslaevadelt maale pääsenud, kuid paljude laevade meeskonnad on endiselt pardal karantiinis või ootavad laeval lendude taastamist, et kodumaale naasta. Laevad seisavad ankrul oma tavaliste reisipiirkondade lähistel Kariibi merel või Austraalia rannikul ning käivad paari nädala tagant sadamates kütust ning provianti võtmas.