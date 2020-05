Euroopa keskpanga majandusteadlase Philip Lane hinnangul pole Euroopa majandusel enne järgmist aastat lootust koroonakriisi-eelsetele tasemeteni naasta, vahendab Reuters. Lane kinnitas, et Keskpank on valmis vajadusel kõiki oma tööriistu – varaostuprogrammi, intressimäärade muutmist.

USA föderaalreservi juht Jerome Powell oli väljaütlemistes hulga pessimistlikum: 20-25% tööpuudus USAs on see number, millega majanduseksperdid arvestavad. Võrdluseks: enne koroonakriisi oli see näit napilt 3,5%, kuid aprillis hüppas töötus 14,7%ni. Selline näit oli USAs viimati Teise maailmasõja järgsel aastal. Powell on suure surve all, sest Donald Trump näeks USASs hea meelega negatiivset baasintressi nii nagu Euroopas. Ka Powell ütles hiljutises CBSile antud intervjuus, et tema hinnangul enne järgmise aasta lõppu suuremat majanduse taastumist oodata pole.