Võõrtööjõu piirangud jäävad kehtima ka peale eriolukorra lõppu

Piirangute püsimajäämise eesmärk on vähendada võimalusi viiruse levikuks, teatas siseministeerium.

Võõrtööjõu osas hakkas 7. mail kehtima välismaalaste seaduse muudatus, mille kohaselt põllumajandussektoris tegutsevad tööandjad saavad kasutada tööjõuna kuni 31. juulini neid võõrtöölisi, kelle lühiajalise töötamise aeg on läbi saanud või saamas ja kes viibisid Eestis 17. märtsi seisuga, mil piiriülese liikumise piirangud kehtestati.

«Koroonaviirus ei ole maailmast kuhugi kadunud ja praeguses olukorras on ettevaatus tarvilik. Selleks, et vähendada võimalusi Eestis uue viiruselaine tekkeks, oleme pidanud mõistlikuks jätta väljatöötatud välismaise tööjõu liikumist puudutavad piirangud kehtima. Piirangute leevendamine või karmistamine sõltub tegelikust olukorrast ja teadlaste hinnangust nakkuse leviku olukorrale,» ütles siseminister Mart Helme pressiteates.

«Meil on Eestis hulgaliselt töötuid ning see arv suureneb lähiajal ilmselt veelgi. Riigi kohustus on praegusel keerulisel ajal olla toeks Eesti elanikele ja luua neile võimalused vabadele töökohtadele asumiseks,» lisas Helme.