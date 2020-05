Maksu- ja tolliamet hakkab sisse nõudma 42 miljoni eest tööjõumakse

Kuna täna lõppes eriolukord, siis hakkasid tiksuma ka vahepeal külmutatud riigimaksude intressid. Maksu- ja tolliameti andmetel on maksude tasumisega raskusi enam kui 11 000 ettevõttel, kuid ajatatud pole võlad tervelt 8000 ettevõttel. Eriolukorra lõppemisest kuni järgmise aasta lõpuni tuleb riigile võlgu jäädes tasuda intressi 0,03% päevas.

Aprilli eest on tööjõumaksude deklaratsiooni esitanud ligi 87 600 ettevõtet, kellel on riigile vaja maksta kokku 460 miljoni euro ulatuses tööjõumakse, tasumata on sellest praeguseks ligikaudu 42 miljonit eurot.