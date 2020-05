Aegna saare laevaliiklus algab 1. juunil

Abilinnapea Andrei Novikovi sõnul on ettevalmistused algavaks navigatsioonihooajaks juba käimas. «Et laevaliiklus oleks nii reisijatele kui ka laeva meeskonnaliikmetele ohutu ja turvaline, oleme taganud reisilaev Vestale vajaliku koguse desinfitseerimis- ja puhastusvahendeid,» sõnas Novikov pressiteates.

Tänavuseks navigatsioonihooajaks on kokku planeeritud 210 reisi. «Suvel toimuvad väljumised kuuel päeval nädalas. Esmaspäev, kolmapäev ja neljapäev toimub kaks reisi päevas ning reede, laupäev ja pühapäev toimub kolm reisi päevas. Erandiks on 23. ja 24. juuni, mil toimub vastavalt kolm ja neli väljumist,» ütles Novikov ning lisas, et nõudlusel täiendatakse liinigraafikut.