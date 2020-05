Europarlamendis kaalutakse Hiina ülevõtmiste ajutist peatamist

Die Weltile antud intervjuus üles europarlamendi konservatiivse fraktsiooni juht Manfred Weber, et pooldab praegu Hiina ettevõtetele 12kuulist Euroopa ettevõtete ostmise keelu pealepanekut. «me peame mõistma, et Hiina ettevõtted - osaliselt Hiina riigi raha abiga püüavad aina enam osta Euroopa firmasid, mis on odavad või mis on sattunud koroonakriisi tõttu raskustesse,» ütles ta lehele. Tema hinnangul peaks Euroopa Liit siin tegutsema ning lõpetama „Hiina ostutuuri“. Selleks võiks kaaluda 12kuulist Euroopa firmade müümise moratooriumit kuni koroonakriis lõpuks läbi saab.