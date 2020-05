Eesti lennundusfirmad küsivad riigilt 36 miljonit

Eesti lennundusettevõtteid ühendav Eesti Lennundusklaster on pöördunud Majandus- ja Kommunikatsiooniministeeriumi poole palvega kokku panna riigiabi meetmete pakett aitamaks kriisis esimesena löögi saanud Eesti lennundusettevõtteid. Palgakompensatsioonide, käibekapitali vabastamise, rendimaksete soodustuse ja dividendide väljamaksmisest loobumisega koos on vajamineva riigiabi paketi maht ligikaudu 36 miljonit eurot, hindab klaster ise.

«Eesti lennunduse tulevik sõltub sellest, kas me suudame vältida spetsiifilise taustaga võtmetöötajate koondamist. Töötukassa tänane meede 1000€ töötaja kohta võib rahuldada lihtsama töö tegijate palgal hoidmist, aga ei rahulda lennundust. Kui meie lennundussektor on 1-2 kuu jooksul jäänud ilma oma ajudest, siis kannatab kogu väärtusahel. Me peame endale aru andma, et lennundus on TOP 3 sektor, mida riigid aitavad. Eesti riik teenis möödunud aastal lennundussektorist maksutuludena 300 miljonit eurot. Kui palju me oleme nõus kaotama?» osutas Eesti Lennundusklastri juht Kristo Reinsalu ametlikus pöördumises.