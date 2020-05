Tüli T1 ümber: suurim võlausaldaja lükkas saneerimiskava tagasi, Pro Kapital süüdistab investorit eksitamises

Sixth Street Partners ja sellega seotud ettevõte Lintgen Adjacent Investments S.à r.l. (Lintgen) lükkavad T1 Mall of Tallinn keskuse omanikfirma Tallinna Moekombinaat saneerimisplaani tagasi.

Lintgen finantseeris Sixth Street Partnersi teatel T1 Mall of Tallinn keskuse ehitamist 2018. aastal ning on ettevõtte enda sõnul ka kaubanduskeskuse suurim võlausaldaja.

Mai algul teatas Moekombinaadi emaettevõtte Pro Kapital Grupp börsile, et on koostöös saneerimisnõustajaga koostanud saneerimiskava ning esitas selle tutvumiseks võlausaldajatele.

Süüdistab T1 lepingu rikkumises

Lintgen ning Sixth Street Partners leiavad, et keskuse tulemused on jäänud alla ootuste, kuigi keskus käivitus majanduse kasvutsükli ajal. Ettevõtete väitel on omanikud rikkunud ka lepingulisi kohustusi ning jätnud laenuintressid maksmata.

Seetõttu lükkab Lintgen kaubanduskeskuse saneerimisplaani hääletusel tagasi, kuna nende vaates on plaan kreeditoride suhtes ebaõiglane, ega ole ka keskuse rentnike ja teiste koostööpartnerite huvides.

Samaaegselt teavitab Lintgen teisi kreeditore, kes ei ole seotud keskuse omanikega, kavatsusest hüvitada nende nõuded mõistlikus ulatuses, juhul kui Tallinna Moekombinaadi esitatud saneerimisplaan tagasi lükatakse. Esitatud saneerimisplaan jätab kreeditorid Lintgeni sõnul väga halba olukorda, kuna plaani kohaselt makstakse peaaegu kõigile neist tagasi alla pool võlasummast. Näiteks kreeditor, kellele Tallinna Moekombinaat võlgneb 15 000 eurot saab alles 2030. aastaks osamaksetena tagasi 6000 eurot.

Pro Kapitali poolt börsile avaldatud saneerimiskava kohaselt on peamiseks saneerimismeetmeks võlausaldajate nõuete ümberkujundamine, samuti ärimudeli korrigeerimine ja vajadusel täiendavate investeeringute kaasamine. Saneerimiskava plaanitakse täita 10 aasta jooksul.

Saneerimiskava vastuvõtmiseks toimub võlausaldajate hääletus. Lõpliku otsuse kava kinnitamise osas langetab kohus.

Pro Kapital: võlausaldaja ei käitunud heas usus

T1 Mall of Tallinn keskuse omanikfirma Tallinna Moekombinaadi emafirma Pro Kapital Grupi hinnangul ei ole ettevõtte saneerimiskava vastu hääletanud võlausaldaja TPG Sixth Street Partners ja Lintgen Adjacent Investments S.à r.l käitunud heas usus Tallinna Moekombinaadi ning ettevõtte võlausaldajate, üürnike ja koostööpartnerite suhtes.

Pro Kapitali juhatuse liikme Allan Remmelkoore sõnul sisaldas TPG Sixth Street Partnersi pressiteade eksitavat teavet ning ettevõtte eesmärk on nurjata Tallinna Moekombinaadi saneerimiskava vastu võtmine ja viia ettevõte pankrotti.

Samuti leiab Remmelkoor, et TPG Sixth Street Partnersi tegevus kahjustab Tallinna Moekombinaai äritegevust ja seetõttu kõigi võlausaldajate huve. Grupi sõnul on TPG Sixth Street Partners vältinud Moekombinaadi ja saneerimisnõustaja püüdlusi pidada nendega läbirääkimisi seoses saneerimiskavaga.

Remmelkoor märkis börsiteates, et TPG Sixth Street Partners jättis oma pressiteates mainimata ja täpsustamata, et TPG Sixth Street Partners nõue on pandiga tagatud ja Tallinna Moekombinaadi pankroti korral oleks ta üks võlausaldajatest, kes saaks oma nõudele mingit rahuldust ja saaks seda suurimas ulatuses.