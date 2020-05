T1 suurim võlausaldaja lükkab ettevõtte saneerimisplaani tagasi

Sixth Street Partners ja sellega seotud ettevõte Lintgen Adjacent Investments S.à r.l. (Lintgen) lükkavad T1 Mall of Tallinn keskuse omanikfirma Tallinna Moekombinaat saneerimisplaani tagasi.

Lintgen finantseeris Sixth Street Partnersi teatel T1 Mall of Tallinn keskuse ehitamist 2018. aastal ning on ettevõtte enda sõnul ka kaubanduskeskuse suurim võlausaldaja.

Mai algul teatas Moekombinaadi emaettevõtte Pro Kapital Grupp börsile, et on koostöös saneerimisnõustajaga koostanud saneerimiskava ning esitas selle tutvumiseks võlausaldajatele.

Süüdistab T1 lepingu rikkumises

Lintgen ning Sixth Street Partners leiavad, et keskuse tulemused on jäänud alla ootuste, kuigi keskus käivitus majanduse kasvutsükli ajal. Ettevõtete väitel on omanikud rikkunud ka lepingulisi kohustusi ning jätnud laenuintressid maksmata.