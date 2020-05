Aas keelas lendamise seitsmesse riiki

«Viiruse leviku pidurdamiseks saame esmalt avada lennuliinid riikidega, kus viiruse levik on viimase 14 päeva statistika põhjal piisavalt väike. Selguse huvides rõhutan, et kuigi korraldusega keelame hetkel ka lennud Taani, siis prognoositult võib juba lähipäevil olla sealne epidemioloogiline olukord piisavalt paranenud, et sinna saab lendama hakata,» lisas Aas.

Majandus- ja taristuminister Taavi Aasa sõnul on kindlasti tervitatav see, et lennufirmad on agarad taasavama lennuliine Tallinnast. «Sellegipoolest peame tegema seda järk-järgult ning lähtudes teiste riikide epidemioloogilisest olukorrast,» ütles ta. «Kuna iga uus leevendus toob kaasa kontaktide kasvu ja võib seega suurendada ka haigestumist, saame läheneda samm sammult.»