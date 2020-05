Graafik ⟩ Vaata, millise kõrgkooli lõpetajad saavad kõrgeimat palka

Vaadeldes viimast viit aastat on tehnikaülikooli lõpetajate palgatase tööjõuturule sisenedes edestanud igal aastal teiste ülikoolide lõpetajaid, st tehnikaülikooli vilistlased on püsivalt palgatabeli tipus, teatas TalTech.

«Meie lõpetajate kõrge palk on selge signaal ka tänastele noortele tulla õppima erialasid, mida on tööturul väga vaja ning mida hinnatakse kõrgelt. Kindlasti on meie edu saladuseks see, et õppekavade reformi käigus tegi TalTech kolm aastat tagasi julge otsuse sulgeda kõik õppeprogrammid, mille lõpetajate töötasu oli alla Eesti keskmise,» kommenteeris tehnikaülikooli õppeprorektor Hendrik Voll.