Töötukassa teenused võivad laieneda ka FIE-dele ja firmajuhtidele

Nii saatis EVEA kolmapäeval sotsiaalministeeriumile oma seisukohad töötuskindlustusseaduse muutmise seaduse eelnõule, mis sisaldavad konkreetseid töötuskindlustuskaitse laiendamise ettepanekuid. Tööturul toimuvate muudatuste tõttu on üha enam inimesi, kellel puudub juurdepääs töötuskindlustussüsteemile nende töö tegemise vormi tõttu. Töötuskindlustusele on juurdepääs tagatud töölepingu, avaliku teenistuse ja võlaõigusliku lepingu alusel töötavatele isikutele.

«Samas on ettevõtjana tegutsemise ja traditsioonilise töö piirid hägustumas ning on oluline mõista, et ka ettevõtjana tegutsemine on töö, millega endale sissetulekut teenida,» leiab EVEA. «Seega, kui tehakse tööd läbi mõne ettevõtlusvormi, mis on täna täielikult töötuskindlustusega katmata, siis oleks ka õiglane tagada neile inimestele võimalus teha töötuskindlustusmakseid ja saada sellega koos töötuskindlustuskaitse.»