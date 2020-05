Muhu turismifirmad: Eesti võiks Kreekast eeskuju võtta

«Suurem laenukoormus lisaks olemasolevale teeb ettevõtete olukorra veelgi raskemaks. Need ei aita meil talve üle elada, et järgmisel hooajal taas alustada. Muhumaa turismisektorit ootab ees, kui abi ei tule, struktuurne kokkuvarisemine. Meie eesmärk on hoida olemasolevat turismi struktuuri ja töökohti, et see jälle uuele tõusule viia 2021. aastal,» tõdes Breuer.