Warren Buffett müüs suure osaluse USA pangas, mille päästis

Goldmani osaluse müük on järjekordne märk sellest, et maailma prominentseim investor kavatseb aktsiaturgude käitumist mõnda aega kõrvalt jälgida ja rahas istuda. Alates veebruarist, mil koroonaviirus põhjustas turgudel suure müügilaine, pole Berkshire napsanud ühtegi mitme miljardi dollari suurust investeeringut, nagu varasemate kriiside ajal.

Tehingu avalikuks tulek on märkimisväärne, kuna Warren Buffett on juhtinud tähelepanu, et praegune kriis on tunduvalt erinev 2008. aasta börsikrahhist, mil ta Goldman Sachs'is osaluse soetas.