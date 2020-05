Ryanairi juht kuulutas sõja lennufirmade poputamisele

Pärast mitme riigi abimeetmete vaidlustamist, mis soosivad rahvuslikke lennufirmasid, kuid on Ryanairi toetustest ilma jätnud, kavatseb Iiri odavlennufirma nüüd ette võtta Lufthansa, kuna Saksamaa ja mitmed teised riigid on valmis süstima miljardeid eurosid Euroopa suurimasse lennufirmasse, mis püüab ületada sajandi suurimat langust kommertslennunduses.

«Lufthansa käib ringi ja imeb riigiabi nagu purjus onu, kes joob pulma lõpus kõigi tühjadest pokaalidest,» ütles O'Leary Bloombergile. «Nad ei saa sinna midagi parata.»

«Me ei taha riigiabi, kuid nüüd peame konkureerima teiste firmadega mitte ainult üks käsi selja taha seotud, vaid mõlemad käed,» lisas ta.

Enam kui 50 kohtuasja

Lisaks sellele, et Ryanair plaanib vaidlustada eeldatava Euroopa Komisjoni riigiabi loa Lufthansale, lubab O'Leary nurjata Prantsusmaa 8 miljardi dollari suuruse abipaketi Air France'i päästmiseks.

Ryanair, mille kodulennuväljaks on Dublini lennujaam, on sel kuul Euroopa Komisjoni otsuseid edasi kaevanud juba kahel korral: vaidlustanud Prantsuse maksusoodustusi ning Rootsi otsust tagada kohalike lennufirmade laenusid 455 miljoni euro ulatuses.

O'Leary on Euroopa Liidu institutsioonidele juba pikemat aega pinnuks silmas, kuna on viinud viimase 25 aasta jooksul rohkem kui 50 asja kohtusse, millest lõviosas on nõudnud Euroopa Komisjoni otsuste tühistamist. Nende hulgas on näiteks Ryanairile riigipoolse toetuse maksmise keelamisi ning kaks korda pole lubatud odavlennufirmal üle võtta Iiri konkurenti Aer Lingus.

Kuigi Lufthansa on seni kasu lõiganud Saksamaa töötasu hüvitise meetmest, pole rahvuslik lennufirma veel riigiabi saanud ning on takerdunud valitsusega pikka aega kestnud läbirääkimistesse seoses riigi võimaliku osaluse suurusega. Seni on Berliiniga peetud kõnelusi 25 protsendi suuruse osaluse müümiseks 9 miljardi euro suuruse abi vastu.

Belgia ja Austria on samuti arutanud riigiabi andmist ettevõtte kohalikele tütarfirmadele Brussels ja Austrian Airlines, Šveits on juba lubanud Swiss Internationali toetada.

Kardab Saksa monopoli

Lufthansa kõneisik keeldus Michael O'Leary sõnavõttu kommenteerimast, nagu ka Air France-KLM. Euroopa Komisjon lubas enda seisukohti kaitsta kohtus.

Pandeemia tõttu makstavate riigiabi toetuste vastases võitluses sihib O'Leary Euroopa Liidu nõrka kohta: karantiini pärast võitlevad terved tööstusharud ellujäämise nimel ning nendesse tuleb üha rohkem raha sisse pumbata. Euroopa Komisjoni roll on aga riigiabi toetuseid ohjeldada, kuna see annab abi saanud firmadele ebausa eelise ja jätab teised jänni.

«Kõik väljaminekud makstakse kinni palgatoetuste skeemidega, mille jaoks on teil vaja veel 12 miljardit riigiabi?» küsib O'Leary. Ta kurdab, et maksumaksja rahaga võib Lufthansa üle võtta tšarterlennufirma Condor, mis looks Saksamaal «veel tugevama monopoli». Ta on kriitiline ka Itaalia plaani suhtes päästa rahvuslik lennufirma Alitalia.