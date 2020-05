USA-s koondati märtsis 11,4 miljonit töötajat

Ministeeriumi teatel langes ka vabade töökohtade arv ja värbamine, ehkki need muutused polnud sama ulatuslikud kui koondamised, mille arv kuuekordistus.

Uued andmed toovad välja, kuivõrd eriskummaline käesolev kriis USA majandussurutiste ajaloos on.

Asjaolu, et vabade töökohtade arv ja värbamine märtsis rohkem ei langenud osutab, et ettevõtted panustasid lühikesele langusele.

Värskemad, aprilli kohta käivad andmed viitavad aga järsematele langustele ka neis valdkondades, mis tähendab, et ettevõtted on hakanud valmistuma pikemaks masuks.

JOLTS-i raport aitab aga illustreerida, kuidas ettevõtted reageerisid varasele haiguspuhangule. Samuti on seal välja toodud terviklikumad värbamisandmed, samas kui kuine tööstatistika kajastab ainult netomuutusi.

Nädalasest tööstatistikast on nähtunud, et koondamised on pärast hüppelist kasvu märtsi teises pooles kuus järjestikust nädalat vähenenud, püsides siiski ajalooliselt kõrgel tasemel. Läinud nädalal taotles esmakordselt töötuhüvitust pea kolm miljonit ameeriklast.