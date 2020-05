Kriisiks valmistuv Wolt kaasas üüratu summa

«Kuigi praegu on Wolt tugev, peame olema valmis selleks, mis saab siis, kui ülemaailmne majanduskriis tabab tugevalt ka meid ja nõudlus meie teenuse vastu väheneb oluliselt. Oleme teinud kaalutletud otsuse minna kriisile vastu läbi uue rahastuse kaasamise, mitte riigiabi taotlemise. Ilma ülemaailmse kriisita poleks me rahastust kaasanud, kuid meie vastutus on teha kõik, mis meie võimuses, et olla oma töötajate ja partnerite jaoks olemas,» teatas Wolti tegevjuht Miki Kuusi.