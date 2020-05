Kredex toetas Tallinkile laenu andmist

Kredexi nõukogu esimees ja majandusministeeriumi kantsler Ando Leppiman kinnitas ERR -ile, et Tallinkile saadeti laenupakkumine: «Sellepõhiselt ootame nüüd Tallinki vastust, kas pakkumine sobib,» ütles ta ja lisas, et ettevõte saab pakkumise koheselt vastu võtta või algavad läbirääkimised tingimuste üle.

Leppiman rääkis, et niisuguse laenu andmine Kredexist ei ole tavapärane. «Kahtlemata, antud juhul tegeleme kriisiabiga ja kindlasti Tallinkile antav laen on selleks, et parandada likviidsusprobleemi, mis Tallinkil seoses koroonakriisiga tekkinud on.»