Nii USA jaekaubandust kui ka tööstustoodangut tabas aprillis rekordlangus

Ühendriikide tööstustoodang vähenes aprillis, esimesel täispikal koroonapiirangute kuul 11,2 protsenti, teatas USA Föderaalreserv. Riigi kaubandusministeerium andis teada, et USA jaekaubandus kahanes aprillis 16,4 protsenti, kuna paljud ärid olid koroonaviiruse pandeemia tõttu suletud.

Keskpank märkis, et tegu oli suurima tööstustoodangu langusega, mis indeksi 101-aastase ajaloo jooksul on mõõdetud. Langus registreeriti kõigis sektorites, kuid iseäranis suur oli see auto- ja naftatööstuses.