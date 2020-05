Riigikohus mõistis lillepoe ekstöötajad ärisaladuse varguses õigeks

Riigikohtu hinnangul ei muuda teavet ärisaladuseks pelgalt asjaolu, et tööandja on selle konfidentsiaalseks kuulutanud.

Süüdistuse järgi pidasid naised alates uue äriühingu loomisest ühiselt BloomEst OÜ ärihuvide nimel ning oma tööandja Horticom OÜ ärisaladust ja töövahendeid ära kasutades läbirääkimisi erinevate Horticom OÜ hankijatega ja klientidega selleks, et need koostööpartnerid Horticom OÜlt üle võtta enda poolt loodud konkureerivasse ettevõttesse BloomEst OÜ.

Ringkonnakohus märkis, et kuigi süüdistatavate töölepingutes ei olnud kohustust, et nad ei tohi pärast Horticom OÜst lahkumist oma erialal töötada ja oma varasemaid teadmisi kasutada, ei tähenda see seda, et süüdistatavad võivad pärast töölt lahkumist teise ettevõtte ärisaladust kasutada.