Aprillis Eesti e-kaubanduse käive kahekordistus

Eesti E-kaubanduse Liidu tegevjuht Tõnu Väät ütles pressiteate vahendusel, et aprillis oli siinsete veebipoodide käive möödunud aastast kaks korda suurem.

«Selle aasta aprill tõi aga Maksekeskuse andmetele tuginedes Eesti e-poodidele kahekordse käibekasvu ja suurimate pakivedajate mahtude 200-protsendilise kasvu,» lisas Väät. «Seega võime järeldada, et aprillis oli Eesti e-poodide kogukuukäive ligikaudu rekordilised 120 miljonit eurot.»

Väädi hinnangul ei pruugi eriolukorra mõju e-kaubandusele olla ajutine. «Paljud, kes eelnevalt ei olnud e-ostlemisega niiöelda sina peal, on seda nüüd proovinud ja veendunud e-poodlemise mugavuses,» leidis ta.

Väät lisas, et tema hinnangul on e-ostlemine saavutanud jaekaubanduse kõrval väga tugeva positsiooni. Samas on Eesti e-poodide käive kasvades eriolukorra ajal välisriikide veebikauplustest tehtud ostude käive vähenenud umbes kolmandiku võrra.