Lennuliinide avamine sõltub ministri otsusest, lennuühendus Minskiga tõenäoliselt katkeb

Majandus- ja taristuminister Taavi Aasa sõnul on kindlasti tervitatav see, et lennufirmad on agarad taasavama lennuliine Tallinnast. «Sellegipoolest peame tegema seda järk-järgult ning lähtudes teiste riikide epidemioloogilisest olukorrast,» ütles ta. «Kuna iga uus leevendus toob kaasa kontaktide kasvu ja võib seega suurendada ka haigestumist, saame läheneda samm sammult.»