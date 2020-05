Taavi Aas kinnitas veeteede ametile ajutise peadirektori kohusetäitja

Rene Arikase ametiaeg lõpeb 17. mail. Peadirektori kohusetäitjaks saab Marek Rauk, kes on meresõiduohutuse teenistuse juhataja ja peadirektori asetäitja. «Mul on hea meel selle võimaluse eest olla kapten eesoleval ajal, kui on kogu ameti edasine suund veel lahtine. Riigireformi otsust küll veel pole, kuid usun, et kui valitsus peaks ametid liitma, siis on Eesti merenduse tulevik samuti kindlates kätes. Organisatsioonile annavad näo just inimesed ning meie ameti töötajad pingutavad igapäevaselt, et arendada Eesti merendussektorit,» lausus Rauk MKM-i pressiosakonna vahendusel.