Korterelamud saavad riigilt veel üle 70 miljoni

Covid-19 eriolukorrast tuleneva korterelamute rekonstrueerimistoetuse tingimused sarnanevad eelmise aasta toetuse tingimustega, kuid on mõned muudatused: kui varem said riigilt abi küsida enne 1993. aastat kasutusse võetud korterelamute ühistud, siis nüüd on seda laiendatud kuni 2000. aastani kasutusse võetud elamutele.