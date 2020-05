Maksejõuetuse põhjused võetakse teravamalt luubi alla

Justiitsminister Raivo Aegi sõnul on uus teenistus vajalik, kuna praegune järelevalvesüsteem Eesti pankrotimenetlustes on ebaefektiivne.

«Täna on pankrotimenetlused pikad, kulukad ja võlausaldajate jaoks ebatõhusad. Keskmine pankrotimenetlus kestab Eestis kolm aastat, sellele kulub 9% varast ja võlausaldajate nõuete rahuldamise määr on keskmiselt kõigest 40%. Võrdlusriikides Soomes ja Saksamaal on vastavad näitajad üks aasta, 3% ja 80-90%,» selgitas Aeg.

Teisalt on teenistuse töö oluline ka riigile, kes on üks suurimaid võlausaldajaid. Krediidiinfo andmetel moodustasid Eesti ettevõtete võlad 2016–2018. aasta andmetel keskmiselt kokku 33,26 miljonit eurot aastas, millest üle 40% oli maksuvõlg riigile. Lisaks kujundaks teenistus ka maksejõuetuse valdkonnas ühtset praktikat ning teostaks justiitsministeeriumi asemel haldusjärelevalvet pankrotihaldurite üle.

Ühe olulise muudatusena laiendatakse ka pankrotiavalduse esitamise kohustust, mille puhul on kehtiva õiguse järgi võimalik, et juhatuse liikme puudumisel ei ole kellelgi kohustust esitada pankrotiavaldust. Muudatusega laiendatakse seda kohustust isikutele, kellel on kohustus tagada juhatuse olemasolu – osaühingu puhul näiteks nõukogu liikmed ja osanikud. Kui juhatus on olemas, siis nõukogu liikmetel ega osanikel pankrotiavalduse esitamise kohustust ei ole.