Ratas hiiglaslikust eelarvemiinusest: teadlikku ülekulutamist polnud

«Eesti riigi rahandus on kindlasti tugevatel alustel, seda tõdeb ka riigikontroll oma põhjalikus ülevaates. 2018. aasta eelarve planeeriti küll puudujäägis, kuid see oli muudetud eelarvestrateegiaga kooskõlas ja suunatud majanduskasvu stimuleerimisele,» ütles Ratas pressikonverentsil.

«2018. aastal ei esinenud valitsuse poolt teadlikku ülekulutamist, oodatust kiirema majanduskasvu taustal jäi maksutulude laekumine tagasihoidlikumaks eelkõige aktsiiside tõttu ja see mõjutas negatiivselt loomulikult struktuurset tasakaalu,» sõnas peaminister ja lisas, et eelnevatel aastatel on esinenud nii üle- kui ka alaprognoosimist, mis tähendab, et süsteemset viga pole kontrolli käigus tuvastatud.

Jüri Ratas kinnitas, et tema sai 2018. aasta eelarve kehast seisust teada pärast 2019. aasta riigikogu valimisi, aprilli alguses. «Ma olen öelnud, et mina sain sellest teada rahandusministeeriumi ametkonna käest 2019 aprillikuu alguses ja ka täna hommikul vesteldes rahandusministeeriumi ametkonnaga olen oma sõnade juures,» ütles ta.

«See, et meil on struktuurse tasakaalu osas probleeme seoses 2018. aastaga, see info jõudis minuni 2019 aprilli alguses.»

Eelarve puudujääk oli viimasel kahel aastal plaanitust üle 200 miljoni euro suurem, seda hoolimata eelarvenõukogu korduvatest hoiatustest ja kiirest majanduskasvust – see juhtus ajal, kui maksutulu kasvas keskmiselt üheksa protsenti aastas, selgub riigikontrolli ülevaatest.

«Paljud märkasid valmistejärgsel ajal avalikus ruumis arvamusi, et tegemist oli valitsuse teadliku valimiste-eelse kulutamispoliitikaga, ning ka arvamusi, et valitsus oli juba valimiskampaania lõpufaasis teadlik 2018. aasta suuremast negatiivsest eelarvepositsioonist, kuid ei tahtnud enne valimistepäeva halbadest uudistest ja kärpeperspektiivist rääkida,» kirjutas riigikontrolör Janar Holm ülevaate sissejuhatuses.