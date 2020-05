Roograhu sadamakõrtsi Hiiumaal tabas külalistetulv

Roograhu sadama omanik Jari Lindroos kinnitas, et kuigi sadama ujuvkaid ja poid pandi sisse alles paari päeva eest, on sadamas asuv pitsarestoran olnud avatud läbi kogu eriolukorra. Kuu aega oli söögisaal kinni ning toitu müüdi ainult kaasa, kuid tõeline külastajatetulv tabas sadamakõrtsi pärast saarte liikumiskeelu lõppu.

«Eelmine nädalavahetus oli hullumaja. Tulid kõik, kes said tulla. Laudu on restoranis nüüd vähem ja need on pandud suurema vahega, ilusa ilmaga saab ka õues süüa. Loodame, et käive taastub,» oli Lindroos optimistlik.