Citybee jätab tõukerattad talveunne

Citybee Eesti juht Britta-Liisa Ait sõnas, et neljas riigis tähendaks tõukerataste turule toomine vähemalt 6 miljoni euro suurust investeeringut, mida veel senini ebaselget suve ja sügist arvestades on ettevõte otsustanud mitte teha.

Tänane Postimees kirjutas , et Tallinnas kavatseb elektritõukerataste renditeenust tänavu pakkuma hakata vähemalt neli firmat. Lasnamäe linnaosavanema Vladimir Sveti sõnul on senistest tegijatest rivis Bolt, kes teatas äsja rentimise alustamisest Tartus. Teine mullune tegija Citybee oli ka temale teadaolevalt äraootaval seisukohal.

«Siis on selline firma nagu Comodule, siis veel Eesti firma Prime.Bike ning välismaine ettevõte Tier. Nende huvist olime teadlikud ja neile andsime nüüd märku, et soovi korral tuleks läbirääkimisi jätkata. See, kas nad sõlmivad lepingud või mitte, peaks selguma lähipäevil. Lepinguga antakse firmale rendile linna maa, kuhu nad saavad hommikuti oma tõukerattad välja panna,» rääkis Svet.