LHV alustas taas dollarimaksete pakkumist.

«Dollarimaksed on klientide poolt selgelt oodatud teenus, mis lihtsustab oluliselt eelkõige Euroopast väljaspoole tooteid ja teenuseid eksportivate äriklientide tegutsemist. Dollar on üks rahvusvahelise äri põhivaluutasid. Samas läheb ka osal eraklientidest dollarimakseid regulaarselt vaja,» kommenteeris LHV Panga juhatuse liige Andres Kitter.

«Meil on väga hea meel, et saame täna klientidele dollarimaksete avamisest teada anda. Korrespondentpanganduse teenus on olnud viimased aastad madalseisus, kuna pangandusturgu on mõjutanud mitmed negatiivsed sündmused, ja Eesti kohaliku pangana oleme pidanud tegema palju selgitustööd. Seda olulisem on Citi usaldus LHV vastu ja dollarimaksete teenuse avamine,» lisas Kitter.