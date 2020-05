Eesti Energia soovib prügiplasti vedelkütusteks töödelda

«Eesti Energia uued arendused keskenduvad innovatsioonile, millesse kaasame piirkonna parimad teadus- ja arenduspartnerid. Kunagi varem pole Eestis loodud põlevkivist nii suurt väärtust nii puhtalt kui praegu, kuid näeme, et meil on läbi ringmajanduse ja uute tehnoloogiate potentsiaal olla oluliseks toeks keskkonnaprobleemide lahendamisel,» ütles Vals. «Kasutades taaskasutamatuid plaste õlitootmisel, vähendaksime plastijäätmete hulka mitte ainult Eestis, vaid ka lähiriikides.»

Plastide kasutamine õlitootmisel Enefit õlitehastes koos põlevkivi ja rehvihakkega võimaldaks aastas keskkonnasõbralikult uueks väärtuslikuks tooteks töödelda vähemalt 80 000 tonni jäätmeid, vähendada tootmise CO2 emissiooni ja tõsta vedelkütuste kvaliteeti. Taaskasutamatute plastjäätmete töötlemine õliks on efektiivsem kui põlevkivi kasutamine, sest esialgsete uuringute põhjal on ühest tonnist plastist võimalik saada kuni viis korda rohkem õli kui sama suurest kogusest põlevkivist.

Seetõttu tekib märgatavtavalt vähem tahkeid jääke ja väheneb ka teiste heitmete hulk. Lisaks paranevad vedelkütuste kvaliteedinäitajad ning protsessi efektiivsus, mistõttu on tooted paremini turustatavad. See parandab tehaste tööiga ning aitab kaasa Ida-Virumaa tööhõive säilimisele.

Laborikatsed viib läbi TalTechi Virumaa kolledži põlevkivi kompetentsikeskus. «Selle projekti raames on võimalik süsteemselt kasutada alusuuringute tulemusi ning samas välja selgitada need faktorid, millest sõltub edasine edukas rakendamine. Vastuse annavad labori- ja stendikatsed. Edu puhul on see suur samm põlevkivitöötlemise rolli suurendamiseks ringmajanduse kontekstis,» selgitas kompetentsikeskuse vanemteadur Hella Riisalu.