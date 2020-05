Viljar Arakas: valitsusele võiks olla sotsiaalseks normiks, et nad soomlaste kohta halvasti ei ütle

Ta rääkis «Esimeses stuudios», et Eesti-Soome laevaliikluse taastamine on uudis, mida pikisilmi ootab kogu Eesti turismisektor. «Tõsi, me oleme soomlaste osas olnud minu hinnangul ühiskonnas natuke üleolevad ja võtnud neid iseenesest mõistetavana. Aga täna, kui nad on puudu, siis me tunneme neist ikka väga suurt puudust,» nentis Arakas.