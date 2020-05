USA eelarve on rekordilises miinuses

Reuters vahendab, et USA rahandusministeeriumi sõnul näitab aprillikuine eelarve puudujääk, kui karmilt on viirus tabanud USA majandust, mida on riikliku abiga turgutada üritatud. 27. märtsil kiitis USA kongress heaks 2,3 triljoni dollari suuruse abipaketi ning tänaseks on kulutused küündinud üle 3 triljoni. Programmi eesmärgiks oli aidata ettevõtteid, majapidamisi ja kohalikke valitsusi, kus valitses viirusest tingitud majandusseisaku tõttu rahapuudus.

Tavaolukorras on USA jaoks aprill kuu, kus on eelarveülejääk, kuna kuu 15. kuupäev on tulumaksu tasumise tähtajaks. Sel aastal on tähtaeg erakordsetest oludest tulenevalt edasi lükatud 15. juulini.

Varasem USA ühe kuu eelarve puudujäägi rekord pärines selle aasta veebruarist, mil eelarve oli miinuses 235 miljardiga.