Otsepilt ⟩ Kõnekoosolek: tehisintellekt - kas oht või võimalus?

Jaan Tallinn on Skype’i kaasasutaja ning juhtiva tehisintellekti­ettevõtte DeepMind esimesi investo­reid ja endine nõukogu liige. Täna on ta investor rohkem kui sajas ettevõttes ja kahe eksistentsiaalsete riskidega tegeleva aka­deemilise uurimiskeskuse kaasasutaja: Cambrid­ge‘i ülikooli juures asuva Centre for the Study of Existential Risk (cser.ac.uk) ja Massachusettsi tehnoloogiainstituudi juures asuv Future of Life Institute (futureoflife.org).