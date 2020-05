Saksa kohus ei tagane Euroopa Keskpanga kriitikast

Kohtunik Peter Huber ütles teisipäeva õhtul ajalehele Süddeutsche Zeitung, et Euroopa Keskpank ei tohi pidada end universumi isandaks. «Ma nõuame EKP-lt, et ta tunnistaks vastutust avalikkuse silmis ja ka õigustaks seda, sealhulgas inimeste ees, kes on tema meetmete tõttu ebasoodsas olukorras,» täpsustas Huber.

Saksa põhiseaduskohus otsustas eelmisel nädalal, et EKP peab tõendama, et euroala majanduse toetamiseks mõeldud varaostuprogramm on proportsionaalne, või muidu ei lubata Saksa Bundesbankil selles enam osaleda. Saksa majandusteadlaste esitatud hagi kohaselt võib olla programmil negatiivne mõju Saksa riigivõlale, eraisikute säästudele, pensionifondidele ja kinnisvarahindadele. Lisaks arvas kohus, et programm võib asjata käimas hoida majanduslikult jätkusuutmatuid ettevõtteid.

Karlsruhe kohtunikud andsid EKP-le kolm kuud aega programmi õigustamiseks ja demonstreerimaks, et selle kasud kaaluvad üles negatiivset kõrvalmõjud. Vastasel juhul keelatakse Saksa keskpangal kahe triljoni euro suuruses varaostuprogrammis osalemine.

Euroopa Liitu vihastas Saksa kohtu otsus ning Brüssel rõhutas vastuseks, et Euroopa seadused on liikmesriikide omade suhtes ülimuslikud. Euroopa Keskpanga president Christine Lagarde on samuti öelnud, et EKP vastutab ainult Euroopa Kohtu ja Euroopa Parlamendi ees.

2018. aastal otsustas Euroopa Kohus sellesama varaostuprogrammi kohta, et see ei riku Euroopa õigusakte.