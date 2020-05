Varjatud majandusmure: euro nõrgeneb suure hooga

Bloomberg kirjutab, et euro käsi käib võrreldes teiste arenenud riikide majanduse valuutadega kehvasti: alates märtsi keskpaigast on kukkumine dollari suhtes tervelt 3,2%. Sealjuures ennustasid paljud analüütikud eelmise aasta lõpus eurole tublit tõusu.

Bloombergi hinnangul on euro probleem eelkõige selles, et euroala riigid ei suuda koroonakriisis ühtset liini hoida: viimane piisk karikasse oli Saksamaa konstitutsioonikohtu otsus, et osad Euroopa Keskpanga abimeetmed on Saksamaa seaduste järgi seadusevastased. Euroopa Keskpank reageeris teravalt ning praegu vaatab Euroopa Komisjon, kas tasub Saksamaa vastu «lepingutingimuste» rikkumise pärast menetlust alustada.

Väljastpoolt vaadates on Euroopa Liidu stabiilsus ohus: seda õõnestavad nii Brexit, Ida-Euroopa paremale kalduvad valitsused, Lõuna-Euroopa majanduslikud probleemid kui ka Saksamaa-Prantsusmaa vägikaikavedu liidripositsiooni pärast Euroopa Liidus. Üheks märgiks peab välismeedia asjaolu, et Euroopa Liidus pole suudetud kokku leppida ühises nn koroonavõlakirjas, mille abiga koroonakriisi mõjusid leevendada saaks.

Kokkuvõttes on euro kriisi ajal teistele valuutadele alla jäänud: dollari suhtes on vähem kui protsendi kaotanud näiteks Norra ja Rootsi kroon. Tõsi, Šveitsi frank on dollari suhtes kukkunud samuti 3%.

Bloombergi küsitletud analüütikute hinnangul ei ole koroonakriis üldse see, mille pärast euro langeb. Ei, küsimuse all on euroala jätkusuutlikkus – ja üldse kogu Euroopa Liidu tulevik. See on vähendanud nõudlust euro järele ja pannud meie ühisvaluuta odavnema.

Bank of America kritiseerib, et euroalal tehakse kriisi leevendamiseks üldse liiga vähe: siinne rahandusstiimul olevat nende arvutuste järg 2% SKTst, samal ajal kui USAs on see number 9% SKTst. Nende hinnangul odavneb euro veelgi: kui praegu saab ühe euro eest 1,08 dollarit, siis Bank of America prognoosi järgi võib varsti see number olla 1,02 dollarit.