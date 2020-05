Kindlustushiiu enamik töötajatest jäävadki kodutööle

«Esimeseks, mida me soovisime, oli hoida oma töötajad turvalisena, hoida sidet oma klientidega ning anda oma osa hoida Ameerika Ühendriikide kõvera (haigestunute – T.O.) lamedana,» selgitas ajakirjale Fortune ettevõtte tegevjuht Kirt Walker.

Kuid pärast seda kui kõik tehnoloogilised probleemid said lahendatud oli üllatus suur, selgitas Walker: «Vaatasime oma kõiki olulisemaid näitajaid ning avastasime, et muutusi ei ole.» Tema sõnul kuulsid nad klientidelt taas ja taas, et kui nad poleks öelnud, et töötavad kodunt, poleks kliendid seda teadnud.