Lätis toimus suur tehnikaseadmete vargus

Ettevõte on kindel, et varguse pani toime organiseeritud rühmitus, mille liikmed pääsesid ettevõtte lattu läbi kõrvalpaikneva laohoone. Konkreetseid kahtlusaluseid aga hetkel pole.

«Kutsume üles kõiki selles valdkonnas töötavaid partnereid meiega ühendust võtma, kui peaks tekkima kahtlus mõne kauba päritolu suhtes. Soovi korral anname võrdluseks varastatud kaupade seerianumbrid. Peame ka hoiatama, et varastatud kauba edasimüük on ebaseaduslik ja need võidakse nende edasimüüjatelt või ostjatelt konfiskeerida,» rääkis ELKO Grupi direktor Svens Dinsdorfs.

ELKO turundusjuht Mara Skudra selgitas, et nad ei ole antud hetkel avaldamas varastatud kaupade kogust ja väärtust, aga täpsustas samas, et kuna tuvastamiseni viiva informatsiooni eest on tasuks kuni 200 000 eurot, võivad kõik sellest järeldada, et vargus oli suureskaalaline. Põhiliseks varastatud kaubaks on väikesed ent väärtuslikud ja kergesti edasimüüdavad elektroonikaseadmed.