Ekspeditsioonilaev Admiral Bellingshausen jõudis Inglise kanalisse

«Tegime just kurgivõileiba, täna hommikuks midagi toekamat ei antud. Tiksume siin Wighti saare traaversis teravas tuules, otsime siledamat vett. Hoovus on paar sõlme vastu. Aga paari tunni pärast hoovus pöörab ja hakkab tagant tõukama, siis jälle lendame,» kommenteeris just varahommikuse vahikorra lõpetanud kapten Meelis Saarlaid ning lisas, et varsti peaks laev taas telefonilevist välja jõudma. Siiski jõudis ta Postimehele ühe varahommikuse päikesetõusupildi saata.