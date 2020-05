IT-minister Siem: postkontoreid sel aastal ei suleta

«Vaatamata asjaolule, et universaalse postiteenuse mahud on aastast aastasse vähenenud, on sellel teenusel jätkuvalt oluline sotsiaal-regionaalne mõõde ja selle kvaliteetne osutamine on oluline riigi kõikidele elanikele,» märkis minister Eesti Postile saadetud kirjas.