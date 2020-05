Aller: Eestile tekitab muret ELilt põllumajandustoetuste saamine

«Uus Euroopa Liidu Nõukogu eesistumisperiood, mis algab 1. juulil, ei ole Saksamaale kerge, sest muude küsimuste kõrval tuleb eesistujamaal hakata lahendama Covid-19 viiruse põhjustatud kriise. Mul on hea meel, et pandeemiakriiside kõrval saime rääkida ka maaelu ja põllumajanduse vaatest olulistel teemadel,» ütles Aller pressiteates.

Aller märkis, et üks Eesti jaoks olulisi murekohti on Euroopa Liidu ühise põllumajanduspoliitika (ÜPP) finantseerimise tagamine, mis tuleb viia kooskõlla põllumajandusele pandud ootuste ja kohustustega. «Kindlasti on vaja jõuda kiiresti kokkuleppele järgmise perioodi eelarves ja liikuda edasi otsetoetuste võrdsustamise suunal,» lisas ta.