Kokk: pankade laenukahjumid võivad järsult kasvada

Riigikogu rahanduskomisjon arutas oma esmaspäevasel videoistungil Eesti Panga möödunud aasta aruannet ja panganduse olukorda seoses koroonakriisi mõjuga, teatas riigikogu pressiteenistus.

Probleemsete laenude küsimus on Koka sõnul kahepoolne, puudutades nii panku kui ka laenuvõtjaid. Ta lisas pressiteates, et kindlustunnet annab siiski Eesti Panga äsjane finantsstabiilsuse ülevaade, mille kohaselt on Eesti panganduses piisavalt vahendeid olukorra kontrolli all hoidmiseks ka siis, kui piirangud kehtivad veel pikemat aega.

Koka sõnul on tähtis maandada finantssektori riskid seoses sellega, et ettevõtete ja eraisikute suutlikkus laene tagasi maksta on langenud. Kuigi Eesti pankade laenukahjumid võivad kasvada järsult, siis peaksid nad Koka vaates ikkagi kaaluma oma reservkapitali kaudu maksepuhkuste andmist, pakkuma uusi laene ja leidma võimalusi laenukahjumite talumiseks.

«Tahan tänada Eestis tegutsevaid pankasid, kes on andnud nii eraisikutele kui ka ettevõtetele juba eriolukorra algusest alates lihtsustatud korras maksepuhkusi, ilma laenutingimusi muutmata ja reeglina teenustasuta,» sõnas Kokk ja lisas, et pankade paindlik suhtumine aitab kaasa Eesti majanduse ootamatust kriisist väljumisele.

Rahanduskomisjoni liikme Andres Suti hinnangul lisab kindlustunnet ka asjaolu, et Eesti Pank ja euroala keskpangad hoiavad pankade rahastamistingimused soodsana. «Pankadele odava raha pakkumine aitab kaasa sellele, et Eesti ettevõtetel ja inimestel oleks ligipääs soodsale laenurahale,» selgitas Sutt.

Ta lisas, et ettevõtete keerulisest finantsolukorda aitab leevendada ka abipaketi võimaluste ärakasutamine. «Kredexi kaudu pakutavad käendused on kõige mõjusam meede maksumaksja raha eest leevendamaks ettevõtete probleeme laenumaksete tasumisel ja pangalaenu saamisel, et äritegevusele uuesti jalad alla saada,» leidis Sutt.

Sutt rõhutas aga, et meede ka praktikas töötaks, on oluline Kredexi ja pankade koostöö toimimine ning vajadusel tuleb Keredexi meetmeid mugandada vastavalt turuolukorrale. «Eesti Pangal on kohustus ja kompetents valitsusele ning avalikkusele majandusalase nõu pakkkumisel. Kriisi ajal on eriti oluline, et pank täidaks seda nõuandja rolli asjatundlikult ja põhjalikult,» rõhutas Sutt.

Alates maikuust on Eesti Pank viinud kommertspankadele kehtiva süsteemse riski puhvri ühe protsendi tasemelt null protsendini. Selle sammuga vabanes keskpanga andmeil pankade jaoks 110 miljonit eurot, mida nad saavad kasutada võimalike laenukahjumite katmiseks ja uute laenude väljastamiseks.