Bolt ei kavatse koondada: oleme väga kokkuhoidlik firma

Sellise otsusega eristub Bolt oma suurtest globaalsetest konkurentidest nagu Uber ja Lyft, kes on koroonakriisi ajal koondanud vastavalt 3700 ja 982 töökohta. Koondamine pole võõras ka Eesti ühele suurimale idufirmale Veriff, kes lõpetas läinud nädalal töölepingu 63 inimesega.

Kuidas kavatseb Bolt meeskonda kärpimata vastu pidada, kui nende põhiäri on hangunud ja tulud on kukkunud keskmiselt 75 protsenti? Bolti asutaja ja juht Markus Villig ütles USA mainekale portaalile CNBC, et nad on olnud kokkuhoidlikumad kui paljud nende konkurendid, mis lubab neil inimesi palgal hoida.

«Oleme algusest peale olnud väga kokkuhoidlikud,» ütles ta väljaandele. «Oleme hoidnud organisatsiooni õhukese ja kuluefektiivsena,» lisas ta. Ettevõtte eelmise aasta kahjum oli aga 61 miljonit eurot, mis on Eesti ettevõtlusajaloo üks suuremaid.

Üks põhjus, miks Bolt pole koondanud, aga mida Markus Villig välismaa väljaandele ei maininud, võib olla see, et nad said läinud nädalal töötukassast üle 650 000 euro toetust. Sellega kaetakse 521 töötaja palgad aprillikuus. Toetuse laiem eesmärk ongi see, et firma ei tõttaks kohe töötajaid koju saatma, vaid hoiaks nad kuni kriisi leevenemiseni palgal.

Ajal, mil Bolti põhiäri on kokku kukkunud, üritavad nad leida uusi kasvukohti tõukeratta- ja toiduveoäris. Näiteks käivitasid nad kriisi hakul mõne päevaga teenuse Bolt Food. Mai alguses valmis aga koostöös Stigoga uus elektriline tõukeratas, mis on kasutuses juba Portugalis, Poolas ja Slovakkias ning peaks sel suvel jõudma ka Eesti linnadesse.

Täna tuli uudis, et Bolt hakkab tartlastele juba selle kuu jooksul elektritõukerataste laenutusteenust pakkuma.