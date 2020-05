Riik selgitas, miks kütusehinnad nii vaevaliselt langevad

Koroonakriisi tagajärjel on kogu maksulaekumine vähenenud. Esimeses kvartalis langes see tervelt 7,6 protsenti. See tähendab, et riigikaukasse tuli 1,58 miljardit eurot vähem kui eelmisel aastal. Ehkki absoluutarvudes räsivad eelarvet enim sotsiaalmaksu, tulumaksu ja käibemaksu alalaekumine, siis protsentuaalselt kukkus enim just kütuseaktsiisi tasumine – tervelt 63 protsenti ehk 107 miljoni euro võrra. Rahandusministeeriumi fiskaalpoliitika osakonna analüütik Merliin Laos selgitas, et drastilisel langusel oli mitu põhjust.

Alates märtsist pani kütuseaktsiisi laekumisele põntsu koroonakriis. Piirid on kinni ja inimesed on paiksemad, mis tähendab, et nad ostavad vähem kütust. Näiteks vähenes Eesti lõunapiiri ületuste arv märtsis 47,4 protsenti võrreldes mullu sama ajaga. Vähem sõidetakse ka riigi sees.

Teine ja isegi huvitavam põhjus on see, et kütusemüüjad varusid eelmise aasta lõpus väga suures koguses bensiini ja diislit. Meenutame, et toona oli maailmaturu naftabarreli hind aga veerandi võrra kõrgem kui sel aastal. «Varude suur maht mõjutab ka kütusemüüjate hinnapoliitikat, mis ei võimalda tanklates hindu langetada,» selgitas Laos. Kuna liikumisaktiivsus on vähenenud, võib karta, et varusid jätkub isegi kuni suveni ehk teisisõnu: hinnalangust tanklates ei maksa veel oodata.

Laos märkis, et kütuste deklareerimine oli väiksema nõudluse tõttu üsna tagasihoidlik ning majanduse olukord ei anna põhjust positiivseid muutusi ka lähikuudel oodata. «Bensiini varudest on märtsi lõpu seisuga 90 protsenti realiseeritud, kuid diislikütuse varud olid suuremad ning nende realiseerimine kestab kauem,» selgitas ta.

Hind langeb alles suvel

Analüütik prognoosib, et bensiini deklareerimise kasvu tõenäoliselt siiski järgnevatel kuudel ei tule, kuna liikumispiirangud on vähendanud rohkem just bensiini tarbimist. Kütuse reaalaja andmetele tuginedes on märtsis nii jae- kui ka hulgimüük langenud, vastavalt 18,9 ja 23,6 protsenti võrreldes eelmise aasta sama ajaga.

Diislikütuse müügimahud on langenud väiksemas tempos. Märtsis vähenes jaemüük 5,1 protsenti ja hulgimüük 7,3 protsenti võrreldes eelmise aastaga. Laose hinnangul on aprillis oodata aga languse süvenemist ning alles suvel võime oodata kütuste tarbimise taastumist, kui hindadesse on jõudnud ka nii aktsiismäära langetus kui ka madalamad maailmaturu naftahinnad.

Rahandusministeeriumiga sarnasele järeldusele jõudis ka Postimehe majandusajakirjanik Tõnis Oja, kes kirjutas nädalapäevad tagasi, et meie kütusemüüjad panustasid valesti ning ostsid suures koguses kütusevarusid kartuses, et hinnad tõusevad. Mäletatavasti tõusis jaanuaris nafta hind mitme aasta ja bensiini hind tanklates peaaegu ajaloo kõrgeimale tasemele.

«Alati kui nafta hind maailmaturul tõuseb, räägivad siinsete kütusemüüjate eksperdid, et ilmselt tõuseb see veelgi, ning vaid väga harva saab neilt kuulda, et hind võiks mingil ajal langema hakata. Miks siis muidu olid kohalikud kütusemüüjad väga vaevalised reageerima nafta hinna vabalangusele, aga viimane bensiini hinna langetamine toimus ajal, mil nafta hind oli juba pea kaks nädalat tõusnud?» küsis Oja.

Siiski eitavad neli suurimat kütusemüüjat nagu ühest suust, et nemad ei mänginud nafta hinna tõusu peale ega toonud sisse tavapärasest suuremaid koguseid.