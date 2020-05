FOTO: Michael Weber IMAGEPOWER via www.imago-images.de/imago images/Michael Weber

Kuni eelmise kümnendi alguseni olid Eesti inimesed peamiselt võlaga rahvas, mis tähendab, et eraisikute laenukoormus oli finantsvarade mahust suurem, siis juba üle kuue aasta on eraisikute keskmine finantsvarade maht suurem kui kohustuste maht. Eestlastest on saanud finantsvaraga rahvas.